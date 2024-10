Oasport.it - Calcio femminile, ottima Italia contro la Spagna in amichevole: 1-1, Beccari risponde a Redondo

(Di martedì 29 ottobre 2024) È terminata 1-1 l’tra la Nazionalena die laal “Romeo Menti” di Vicenza. Le azzurre allenate da Andrea Soncin andavano in cerca di conferme, dopo il 5-0 rifilato a Malta al “Tre Fontane” di Roma in questa settimana dedicata alla maglia azzurra. La squadra nostrana ha risposto presente, opponendo le proprie armi alle campionesse del mondo in carica. Un match in cui le iberiche hanno fatto valere la loro maggior capacità di palleggio, specialmente nella prima frazione di gioco, ma le giocatricine hanno saputo tenere botta e nel secondo tempo hanno avuto anche le chance per far propria la partita. A sbloccare per prime il risultato sono state le spagnole con Albaall’86’, ma immediata la reazione tricolore con la marcatura di Chiaraall’88’.