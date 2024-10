Brescia, pareggio di sostanza con lo Spezia: a Di Serio replica Verreth (Di martedì 29 ottobre 2024) Brescia – ll Brescia conquista un punto di sostanza con uno Spezia che al “Rigamonti” ha confermato le sue ambizioni. La squadra di Maran stenta nel primo tempo, che vede gli ospiti andare meritatamente al riposo, ma nella ripresa cambia passo, firma il pareggio con Verreth e conduce in porto un risultato positivo nonostante la pressione degli spezzini. La gara inizia su ritmi piuttosto bassi. I liguri cercano di far valere il loro maggior tasso tecnico, mentre le Rondinelle pensano soprattutto a controllare la situazione. Il primo tentativo è però di marca locale, con Olzer, che la 9’ riesce a colpire di testa, ma non imprime la giusta direzione al pallone. Con il passare dei minuti aumentano i giri del motore della formazione di D’Angelo. Sport.quotidiano.net - Brescia, pareggio di sostanza con lo Spezia: a Di Serio replica Verreth Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024)– llconquista un punto dicon unoche al “Rigamonti” ha confermato le sue ambizioni. La squadra di Maran stenta nel primo tempo, che vede gli ospiti andare meritatamente al riposo, ma nella ripresa cambia passo, firma ilcone conduce in porto un risultato positivo nonostante la pressione degli spezzini. La gara inizia su ritmi piuttosto bassi. I liguri cercano di far valere il loro maggior tasso tecnico, mentre le Rondinelle pensano soprattutto a controllare la situazione. Il primo tentativo è però di marca locale, con Olzer, che la 9’ riesce a colpire di testa, ma non imprime la giusta direzione al pallone. Con il passare dei minuti aumentano i giri del motore della formazione di D’Angelo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Brescia, pareggio di sostanza con lo Spezia: a Di Serio replica Verreth; Serie B: Insigne non basta al Palermo, il Pisa non si ferma più. Salernitana ko, manita Sassuolo col Brescia; UN PICCOLO PASSO NEL DERBY, UN GRANDE PASSO PER L’OBIETTIVO FINALE; Cosenza ai piedi di Tutino: doppietta favolosa ma non basta, pari Spezia. Sfumano i play-off; Serie B: il Brescia non si arrende mai, punto di sostanza a Marassi; Brescia-Pisa 1-1: Masucci riprende le rondinelle, servirà ora un punto a Palermo per evitare la C; Leggi >>>

Brescia, pareggio di sostanza con lo Spezia: a Di Serio replica Verreth

(msn.com)

Le Rondinelle giocano un primo tempo piuttosto contratto con i liguri, ma nella ripresa cambiano spirito e firmano il prezioso pareggio con una splendida punizione battuta da Verreth ...

Brescia, pareggio in amichevole: Cistana impiegato da regista

(tuttob.com)

Pareggio in amichevole per il Brescia nel test disputato contro il Bellinzona nella giornata di sabato. Al vantaggio del club svizzero con Cachon, le rondinelle nella ripresa hanno risposto con ...

Mantova e Brescia non riescono a superarsi: 1-1

(ilgiorno.it)

Note positive per la matricola biancorossa, primo pareggio stagionale per la squadra di Maran Si chiude con un pareggio il combattuto derby tra Mantova e Brescia. L’1-1 finale offre un risultato ...

Lo «Stendardo dei Disciplini» del Moretto è tornato a Brescia

(giornaledibrescia.it)

Lo Stendardo dei Disciplini del Moretto, restaurato - Comune di Brescia / Christian Penocchio Lo Stendardo dei Disciplini del Moretto, restaurato - Comune di Brescia / Christian Penocchio Lo Stendardo ...