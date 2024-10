Bitcoin sale oltre i 72.000 dollari, effetto elezioni Usa (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Bitcoin sale oltre i 72.000 dollari (72.408), con un aumento del 4% e per la prima volta da aprile. Il cripto-asset, secondo quanto riporta Bloomberg, è spinta dalle speculazioni sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Sono in rialzo anche altri cripto-asset, con Ethereum che guadagna il 5% e Binance l'1,5%. Quotidiano.net - Bitcoin sale oltre i 72.000 dollari, effetto elezioni Usa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Ili 72.000(72.408), con un aumento del 4% e per la prima volta da aprile. Il cripto-asset, secondo quanto riporta Bloomberg, è spinta dalle speculazioni sullepresidenziali negli Stati Uniti. Sono in rialzo anche altri cripto-asset, con Ethereum che guadagna il 5% e Binance l'1,5%.

