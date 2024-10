Billie Jean King Cup 2024: Paolini certezza, il ritorno di Errani e il rebus della seconda singolarista per Garbin (Di martedì 29 ottobre 2024) Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani, Martina Trevisan. Ad oggi, e salvo improbabili modifiche, il quintetto di Billie Jean King Cup è questo per quel che riguarda l’Italia pronta ad affrontare il nuovo format delle finali della competizione a squadre femminile. Si partirà , infatti, dai quarti di finale contro la vincente di Giappone-Romania. Si tratta di una situazione che vede le azzurre avere i favori del pronostico su entrambi i fronti, per quanto con delle insidie. Va rimarcato, infatti, che il Giappone si presenta, allo stato attuale delle cose, con quattro giocatrici chiamate da Ai Sugiyama, vale a dire Moyuka Uchijima, la veterana Nao Hibino e le doppiste Eri Hozumi e Shuko Aoyama. Oasport.it - Billie Jean King Cup 2024: Paolini certezza, il ritorno di Errani e il rebus della seconda singolarista per Garbin Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Jasmine, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara, Martina Trevisan. Ad oggi, e salvo improbabili modifiche, il quintetto diCup è questo per quel che riguarda l’Italia pronta ad affrontare il nuovo format delle finalicompetizione a squadre femminile. Si partirà , infatti, dai quarti di finale contro la vincente di Giappone-Romania. Si tratta di una situazione che vede le azzurre avere i favori del pronostico su entrambi i fronti, per quanto con delle insidie. Va rimarcato, infatti, che il Giappone si presenta, allo stato attuale delle cose, con quattro giocatrici chiamate da Ai Sugiyama, vale a dire Moyuka Uchijima, la veterana Nao Hibino e le doppiste Eri Hozumi e Shuko Aoyama.

