Gaeta.it - Berrettini pronto per la sfida contro Popyrin a Parigi-Bercy: tutte le info sul match

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Matteotorna a far parlare di sé all’Open di. Il tennista romano, fresco dei quarti di finale raggiunti a Vienna, si prepara ad affrontare l’australiano Alexei, attuale numero 24 del ranking ATP., reduce da una gara combattuta con Khachanov, è determinato a proseguire la sua corsa in questo torneo prestigioso, e gli occhi sono puntati su di lui per assistere all’evoluzione di questapromettente.: dettagli delLatra Matteoe Alexeiè fissata per oggi, martedì 29 ottobre, con inizio previsto per le 12.30 circa. I due tennisti hanno già incrociato le racchette in passato, con l’azzurro che ha la meglio in entrambe le occasioni. Il precedente più recente risale al torneo di Vienna del 2021, doveha dimostrato la sua superiorità sul campo.