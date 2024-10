Benevento, Nunziante si lega ai giallorossi fino al 2027 (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento blinda Alessandro Nunziante prolungando il contratto del giovanissimo estremo difensore fino al 2027 con il precedente accordo, firmato nell’estate 2023, che sarebbe scaduto nel 2026. Un ulteriore attestato di stima della società verso un ragazzo che sta facendo parlare l’Italia calcistica e ha già attirato le attenzioni di molti club di serie A, cosa che era già successa anche quando militava nella Primavera della Strega con la Roma che mise sul piatto una cifra molto importante per assicurarsi il suo cartellino trovando la porta sbarrata dai dirigenti del Benevento. Questa la nota della società giallorossa: “Il Benevento Calcio comunica che il tesserato Alessandro Nunziante, classe 2007, ha firmato un prolungamento di contratto economico che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2027?. Anteprima24.it - Benevento, Nunziante si lega ai giallorossi fino al 2027 Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlblinda Alessandroprolungando il contratto del giovanissimo estremo difensorealcon il precedente accordo, firmato nell’estate 2023, che sarebbe scaduto nel 2026. Un ulteriore attestato di stima della società verso un ragazzo che sta facendo parlare l’Italia calcistica e ha già attirato le attenzioni di molti club di serie A, cosa che era già successa anche quando militava nella Primavera della Strega con la Roma che mise sul piatto una cifra molto importante per assicurarsi il suo cartellino trovando la porta sbarrata dai dirigenti del. Questa la nota della società giallorossa: “IlCalcio comunica che il tesserato Alessandro, classe 2007, ha firmato un prolungamento di contratto economico che lo legherà al Club giallorossoal 30 giugno?.

Serie C, il Benevento supera la resistenza della Casertana con un gol di Viviani

(pianetazzurro.it)

Il Benevento vuole i tre punti e la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Latina e Sorrento. Per farlo bisogna vincere il derby contro la Casertana. Ospiti che arrivano al Vigorito con alcune ...

Le pagelle del Benevento – Viviani vola, muro Nunziante

(ilsannioquotidiano.it)

Nunziante 6,5: Tira fuori il massimo nel momento più incerto, quando l’amnesia di Berra regala a Paglino il pallone dell’1-0, cancellato da un intervento super. Preciso anche in uscita, senza ...

Benevento, numeri da record per Auteri: miglior differenza reti per i sanniti

(ilmattino.it)

Altra settimana più che intensa per il Benevento, che dopo il derby con la Casertana, giovedì nel turno infrasettimanale renderà visita al Crotone (e lunedì ...

Benevento, Nunziante titolare a 17 anni. Garau: "Ha tutto per arrivare in Serie A"

(tuttomercatoweb.com)

In questi due mesi ho avuto il piacere di vedere il portiere del Benevento Nunziante, è un ragazzo del 2007 ed è titolare in Serie C. È giovanissimo, Benevento aveva Paleari lo scorso anno e lo ...