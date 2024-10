Sport.quotidiano.net - Basket serie B. L’Adamant si rimette in marcia con Chessari: "Sono qui per la promozione, la forma arriverà»

(Di martedì 29 ottobre 2024) Trenta minuti perfetti, gli ultimi dieci in evidente debito di ossigeno. Che non devono però cancellare quanto di buono fatto vedere per tre quarti di gara:si è rimessa inbattendo Oderzo, mantenendo l’imbattibilità casalinga davanti ad un pubblico da categoria superiore (tra le 1200 e le 1300 presenze) e restando a contatto di una Pordenone che continua a vincere. Tra le note positive sicuramente c’è l’esordio in cabina di regia di Roberto, playmaker cheha tesserato per tamponare la falla dell’assenza di Ballabio, e che potrà risultare utile anche quando tornerà in campo il regista lombardo.