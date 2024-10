Auto a Gpl prende fuoco durante la marcia, lievi ustioni per il conducente (Di martedì 29 ottobre 2024) Perugia, 29 ottobre 2024 – Paura a Sant’Arcangelo per un’Auto andata a fuoco durante la marcia. Il conducente della vettura, alimentata a Gpl, è rimasto lievemente ustionato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Perugia, che hanno spento l’incendio e prestato le prime cure sul posto. L'incendio è stato rapidamente contenuto, evitando che si propagasse alla scarpata e alle piante circostanti. Lanazione.it - Auto a Gpl prende fuoco durante la marcia, lievi ustioni per il conducente Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Perugia, 29 ottobre 2024 – Paura a Sant’Arcangelo per un’andata ala. Ildella vettura, alimentata a Gpl, è rimasto lievemente ustionato. Sul posto sono arrivati i vigili deldi Perugia, che hanno spento l’incendio e prestato le prime cure sul posto. L'incendio è stato rapidamente contenuto, evitando che si propagasse alla scarpata e alle piante circostanti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:fuoco durante la marcia, lievi ustioni per il conducente;fuoco mentre è in marcia, i vigili del fuoco evitano l’esplosione;fuoco ad Alviano: salvo il conducente;fuoco l’, arrivano subito i pompieri; San Giorgio del Sannio, paura al distributoreimprovvisamente fuoco (FOTO);fuoco: paura per la bombola di

Auto a Gpl prende fuoco durante la marcia, lievi ustioni per il conducente

(lanazione.it)

Il conducente della vettura, alimentata a Gpl, è rimasto lievemente ustionato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Perugia, che hanno spento l’incendio e prestato le prime cure sul posto.

Auto GPL, c’è chi ci crede ancora: arriva il nuovo SUV compatto dal prezzo super conveniente, il meglio lo nasconde dentro (FOTO)

(fuoristrada.it)

Oggi vi parleremo di un SUV alimentato a GPL, che a dispetto delle dimensioni ridotte, ha un bagagliaio notevole. Ecco tutti i particolari.

Bollo auto zero o dimezzato se hai auto GPL: scopri se rientri nella grande novità

(allaguida.it)

Forse non sai che sono previsti degli sconti o addirittura delle esenzioni per il bollo auto, controlla se anche tu rientri ...

CASERTA. LE FOTO. Auto GPL in corsa prende fuoco

(casertace.net)

CASERTA – Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, un’auto ha preso fuoco mentre transitava lungo via Santissimo Nome di Maria, nella frazione di Puccianiello di Caserta. Si tratta di una Lancia ...