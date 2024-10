Romadailynews.it - Ardea, 17enne perde la vita in un incidente

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Michele era un bravissimo ragazzo. Non ci crediamo che abbia imboccato quella strada consapevole che fosse contromano: la verità è che la segnaletica inganna, e lui si è ritrovato su una strada con le auto che venivano nel senso opposto”. Il cugino Manuel chiede giustizia per Michele Comandini, studente del liceo scientifico di Pomezia, giocatore di basket, morto a 17 anni nella serata di sabato fra via dei Lecci e via delle Pinete, a Marina di Tor San Lorenzo mentre andava a prendere un amico. Comandini era in sella alla sua moto da enduro 125 quando per motivi in corso di accertamento si è schiantato contro una Ford Focus guidata da un 45enne. L’impatto è stato talmente improvviso che non ha lasciato scampo al minorenne, morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.