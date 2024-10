Anaci organizza l’incontro formativo ‘Patente a crediti in condominio’ (Di martedì 29 ottobre 2024) Con il DM 132/2024 del ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato introdotto il regolamento che disciplina l’introduzione della patente a crediti (o patente a punti) per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili. L’articolo 27 Dlgs 81/2008 stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, previsti dall’articolo 89, comma 1 lettera a), Dlgs 81/2008, devono essere in possesso della patente, dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai già menzionati soggetti di operare con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. A questo proposito, Anaci ha organizzato l’incontro formativo “PATENTE A crediti IN CONDOMINIO” che si svolgerà mercoledì 30 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 con il seguente programma: – Rag. Bergamonews.it - Anaci organizza l’incontro formativo ‘Patente a crediti in condominio’ Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Con il DM 132/2024 del ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato introdotto il regolamento che disciplina l’introduzione della patente a(o patente a punti) per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili. L’articolo 27 Dlgs 81/2008 stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, previsti dall’articolo 89, comma 1 lettera a), Dlgs 81/2008, devono essere in possesso della patente, dotata di un punteggio iniziale di trentae consente ai già menzionati soggetti di operare con una dotazione pari o superiore a 15. A questo proposito,hato“PATENTE AIN CONDOMINIO” che si svolgerà mercoledì 30 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 con il seguente programma: – Rag.

