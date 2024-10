Alessandro Borghese a Cerignola: le telecamere di '4 Ristoranti' tornano in Capitanata (Di martedì 29 ottobre 2024) Sarà ambientata a Cerignola una delle prossime puntate di '4 Ristoranti', celebre programma televisivo - in onda su Sky e Tv8 - condotto dallo chef Alessandro Borghese. A rivelarlo è lo stesso chef che sulle proprie pagine social ha pubblicato delle foto che lo ritraggono nel comune ofantino Foggiatoday.it - Alessandro Borghese a Cerignola: le telecamere di '4 Ristoranti' tornano in Capitanata Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sarà ambientata auna delle prossime puntate di '4', celebre programma televisivo - in onda su Sky e Tv8 - condotto dallo chef. A rivelarlo è lo stesso chef che sulle proprie pagine social ha pubblicato delle foto che lo ritraggono nel comune ofantino

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lo chefcon “Quattro ristoranti”;per “4 ristoranti”. “Qui c’è una storia antica ricca di amore”;e il suo “4 Ristoranti” a, vittoria per “U Vulesce” di Rosario Didonna?; Rosario Didonna e “U’ Vulesce” diprotagonisti di ‘Quattro ristoranti’ di; Princes Italia, un raccolto di successo e sostenibilità nel cuore della Puglia; Audace- Pescara 1-0: partita, tabellino e voti; Leggi >>>

Alessandro Borghese e il suo “4 Ristoranti” a Cerignola, vittoria per “U Vulesce” di Rosario Didonna?

(ilsipontino.net)

Alessandro Borghese è in queste settimane alle prese con le riprese della nuova stagione del suo fortunato programma "Quattro Ristoranti" che va in onda ...

Alessandro Borghese a Cerignola per “4 ristoranti”. “Qui c’è una storia antica ricca di amore”

(immediato.net)

Tappa a Cerignola per Alessandro Borghese, star della trasmissione “Quattro Ristoranti”. Lo chef, in città per girare una puntata dello ...

“Quattro Ristoranti” fa tappa a Cerignola: l’omaggio di Alessandro Borghese

(marchiodoc.it)

Cerignola ha avuto il piacere di ospitare uno dei volti più amati della cucina in TV, lo chef Alessandro Borghese, ...

Rosario Didonna e “U’ Vulesce” di Cerignola protagonisti di ‘Quattro ristoranti’ di Borghese

(lanotiziaweb.it)

Quotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ...