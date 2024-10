A Washington una serata di gala per i 49 anni della NIAF (Di martedì 29 ottobre 2024) Washington (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation ha celebrato il suo 49º anniversario con un gala che si è tenuto il 26 ottobre a Washington. Un evento che ha onorato il contributo degli italo-americani agli Stati Uniti. Quest’anno, il gala ha premiato diverse personalità per i loro successi, tra cui Carlo Cimbri, presidente di Unipol Gruppo e UnipolSai e Carlo Messina, Consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo. La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti speciali, tra cui: l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Jack Markell; l’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia; il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il 56° Governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. Unlimitednews.it - A Washington una serata di gala per i 49 anni della NIAF Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 29 ottobre 2024)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation ha celebrato il suo 49ºversario con unche si è tenuto il 26 ottobre a. Un evento che ha onorato il contributo degli italo-americani agli Stati Uniti. Quest’anno, ilha premiato diverse personalità per i loro successi, tra cui Carlo Cimbri, presidente di Unipol Gruppo e UnipolSai e Carlo Messina, Consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo. Laha visto la partecipazione di numerosi ospiti speciali, tra cui: l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Jack Markell; l’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia; il PresidenteRegione Lazio, Francesco Rocca, e il 56° Governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo.

