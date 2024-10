A Milano "non siamo invasi" dagli immigrati: i dati che smentiscono l'allarmismo (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono circa un milione e 200mila gli stranieri residenti in tutta la Lombardia, il 22% del totale nazionale. Solo a Milano ce ne sono 492mila. Così il capoluogo lombardo si conferma la seconda provincia italiana, dopo Roma, per numero di stranieri residenti. Il 36% del totale lombardo proviene da Milanotoday.it - A Milano "non siamo invasi" dagli immigrati: i dati che smentiscono l'allarmismo Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono circa un milione e 200mila gli stranieri residenti in tutta la Lombardia, il 22% del totale nazionale. Solo ace ne sono 492mila. Così il capoluogo lombardo si conferma la seconda provincia italiana, dopo Roma, per numero di stranieri residenti. Il 36% del totale lombardo proviene da

