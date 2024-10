Zazzaroni non cambia la valutazione su Yildiz | Per passare da giocatorino a giocatorone serve altro

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Inter-Juve, belli allegri“. S’intitola così l’editoriale di Ivan, che sulle colonne del Corriere dello Sport ha detto la sua sul match di San Siro, finito 4-4: “L’hanno fatto per Antonio Conte che, grazie al pari di San Siro, ha ora 4 punti sull’Inter e 5 sulla Juve. Dopo 26 minuti la partita era già sul 2-1 per la Juve, dopo 37 si era compiuto il sorpasso e alla fine è uscito un glorioso 4 a 4. Divertimento puro, emozioni, erroracci e qualche inevitabile riflessione“.ha poi proseguito: “La principale riguarda la tenuta delle due difese, insolitamente ballerine (), allegre, aperte. Anche la condizione atletica dei campioni d’Italia non mi è sembrata perbrillantissima: meno aggressivi del solito e distratti. Fino a pochi mesi fa era un’impresa bucarli, adesso groviereggiano.