Laprimapagina.it - Volkswagen si appresta a chiudere almeno tre fabbriche in Germania

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il consiglio di fabbrica dellaha reso noto che l’azienda intendetrein. Lo riportano alcuni media come Bild e die Welt. L’affermazione è stata fatta dalla presidente del Consiglio di fabbrica del Gruppo, Daniela Cavallo, durante un evento informativo per i lavoratori a Wolfsburg. Daniela Cavallo ha aggiunto che nessuno stabilimento è al sicuro e anche tutti gli altri siti saranno ridimensionati. Il consiglio teme il taglio di decine di migliaia di posti di lavoro. A rischio sarebbe lo stabilimento di Osnabrueck, che di recente ha perso una commessa da Porsche. Laimpiega all’incirca 120 mila persone in, di cui circa la metà a Wolfsburg. Il marchio gestisce un totale di dieci stabilimenti in, di cui sei in Bassa Sassonia, tre in Sassonia e uno in Assia.