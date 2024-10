Lanazione.it - Variante Sogegross. La protesta silenziosa dei grossisti: "Negati confronto e ascolto"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un’assenza rumorosa oggi alla seduta de consiglio comunale di Massa chiamato ad approvare la6 al Regolamento Urbanistico, ribattezzata ‘’ perché consentirà al gruppo di realizzare un’attività di commercio all’ingrosso nell’area produttiva dell’ex Dalmine. Non ci saranno iapuoversiliesi che a febbraio invasero l’aula con striscioni e cartellil: questa volta sarà la loro assenza a fare il rumore della. Hanno deciso di non presenziare alla seduta perché, spiegano, "convinti che assisteremmo nuovamente a un processo condotto con fretta e superficialità, come già visto nelle recenti commissioni: riunioni quotidiane in due settimane, in cui abbiamo constatato la mancanza di dialogo e una lettura meccanica delle controdeduzioni, ignorando contributi esterni rilevanti".