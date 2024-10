Usa, Timotheé Chalamet si presenta a sorpresa al raduno dei suoi sosia a Ney York (Di lunedì 28 ottobre 2024) Fan in delirio a New York durante un concorso per sosia dell’attore Timothée Chalamet. Durante il contest, andato in scena a Washington Square Park a Lower Manhattan, si è presentato a sorpresa proprio l’attore che si è fermato per firmare autografi e scattare foto con i suoi ammiratori. Numerosi i video e le foto postate sui social. Prima dell’arrivo dell’attore non sono mancati momenti di tensione dovuti al fatto che il contest fosse non autorizzato. Proprio per questo la polizia è intervenuta chiedendo alla folla di disperdersi. Durante l’intervento degli agenti è stato arrestato uno dei partecipanti. Lapresse.it - Usa, Timotheé Chalamet si presenta a sorpresa al raduno dei suoi sosia a Ney York Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Fan in delirio a Newdurante un concorso perdell’attore Timothée. Durante il contest, andato in scena a Washington Square Park a Lower Manhattan, si èto aproprio l’attore che si è fermato per firmare autografi e scattare foto con iammiratori. Numerosi i video e le foto postate sui social. Prima dell’arrivo dell’attore non sono mancati momenti di tensione dovuti al fatto che il contest fosse non autorizzato. Proprio per questo la polizia è intervenuta chiedendo alla folla di disperdersi. Durante l’intervento degli agenti è stato arrestato uno dei partecipanti.

