Ultraman | Rising – Il regista Rivela Dettagli sul Film Sequel

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è presente da decenni, ma nell’ultimo anno, il supereroe giapponese ha vissuto una vera rinascita. Netflix ha collaborato con Tsuburaya Productions per riportare in vita l’icona, e il risultato è stato. Questod’animazione ha rinfrescato le origini diper una nuova generazione, diventando un cult poco dopo il lancio. Ora, ildelsta parlando del, quindi è tempo di chiedere a Netflix un seguito. Lazione è stata condivisa all’Expo Lightbox 2024, dove Shannon Tindle è apparso insieme a John Aoshima. I co-registi hanno spiegato il lavoro svolto per realizzaree, quando è stato chiesto di un, Tindle non ha esitato a parlare dei suoi piani.