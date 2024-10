Liberoquotidiano.it - **Tumori: Mattarella, 'non più male incurabile, malattia che può essere combattuta'**

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott (Adnkronos) - "Il cancro. Un'insidia diffusa e temuta, avvertita come condanna inesorabile sino a non molti anni fa. Talmente temuta da nonevocata, per tanto tempo, nel linguaggio corrente, con il suo nome ma, piuttosto citata come, unanonimo ma definitivo. È stato un risultato importante avergli restituito la sua dimensione diche può, grazie alla medicina, e dunque grazie alla ricerca che la sospinge". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per i 'I Giorni della ricerca'. "Oggi un gran numero di persone, oltre 3 milioni e mezzo, vive dopo una diagnosi di tumore: molte di loro possono considerarsi guarite, tante -ha ricordato il Capo dello Stato- combattono contro lacon buone prospettive di successo.