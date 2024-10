Ilrestodelcarlino.it - Tredicenne morta a Piacenza, oggi l’autopsia: “Quesito ampio per ricostruire la dinamica”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 - Sarà eseguitapomeriggiosul corpo della 13ennevenerdì scorso a, precipitando dal settimo piano di un palazzo. L’esame si terrà a Pavia e verrà effettuato dal medico legale Giovanni Cecchetto alla presenza delle parti: i consulenti dei familiari della vittima e quelli del 15enne indagato per omicidio volontario. “L’esito sarà dirimente per la ricostruzione della. Unitamente alle testimonianze raccolte, ai rilievi fatti dai carabinieri, si arriverà alla ricostruzione delladi questo tristissimo evento", ha dettoo l'avvocata Lorenza Dordoni, che assiste la madre della. La famiglia non crede al gesto volontario, come invece ha affermato il fidanzato, ed è convinta che si tratti di un omicidio. La ragazza, una studentessa di origine albanese, avrebbe compiuto 14 anni il prossimo 9 novembre.