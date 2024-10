Gaeta.it - Tragico incidente a Sant’Angelo di Piove di Sacco: giovane ciclista perde la vita

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unaspezzata in unha scosso la comunità dididi, frazione della provincia di Padova. Una ragazza di soli 14 anni è deceduta nel pomeriggio dopo essere stata investita da un’automobile mentre si dirigeva a scuola in bicicletta. La gravità della situazione ha richiesto un intervento d’urgenza, portando laall’ospedale di Padova dove, purtroppo, non è riuscita a sopravvivere. L’: una dinamica da chiarire La dinamica esatta dell’è ancora oggetto di indagine. Le prime ricostruzioni suggeriscono che la ragazzina, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, sia stata colpita in modo violento dal parabrezza di un’auto, una Volkswagen Golf. Infatti, le forze dell’ordine stanno cercando di determinare le circostanze che hanno portato alscontro.