Europa.today.it - Torna Sciocola’, il festival del cioccolato artigianale più atteso dell’anno: Iginio Massari tra i nomi presenti all'evento, un omaggio a Massimo Bottura con una maxi scultura di cioccolato

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Gusto, musica e arte sono da sempre elementi che portano in alto la bandiera del made in Italy in tutto il mondo. Tre espressioni della creatività umana che trovano il lorosplendore proprio nel Belpaese, unendo il popolo italiano in un modo unico. Il loro incontro rappresenta