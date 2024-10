Torna il freddo e così i senzatetto sotto i portici di Como (Di lunedì 28 ottobre 2024) Torna il freddo e inevitabilmente alcuni senzatetto cercano riparo sotto i portici di San Francesco e in altre zone della città, come la Stazione San Giovanni dove ci hanno segnalato che spesso al mattino i pendolari trovano i cartoni e i resti dei giacigli di chi ha dormito lì. Intanto il Comune Quicomo.it - Torna il freddo e così i senzatetto sotto i portici di Como Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)ile inevitabilmente alcunicercano riparodi San Francesco e in altre zone della città, come la Stazione San Giovanni dove ci hanno segnalato che spesso al mattino i pendolari trovano i cartoni e i resti dei giacigli di chi ha dormito lì. Intanto il Comune

Torna il freddo e così i senzatetto sotto i portici di Como

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fine settimana in arrivo carico di pioggia: addio alle ottobrate, che torneranno però lunedì con temperature sopra i 25 gradi.Continua a leggere (Fanpage.it)

L’ottobrata che ha caratterizzato le ultime giornate in Italia sembra avere le ore contate. Il caldo e il sole che hanno accompagnato il weekend lasceranno presto spazio a una nuova fase di maltempo, con piogge e temperature in diminuzione. Il ... (Thesocialpost.it)

La denuncia In città cresce il numero di persone costrette a dormire all’aperto. Molti giacigli in zona stazione e, come sempre, al Crocifisso In diversi angoli della città, in attesa dell’emergenza f ... (laprovinciadicomo.it)

Giornata di sensibilizzazione in piazza Mazzini a Bolzano. Nel capoluogo 180 le persone che dormono per strada. Da 25 anni l'associazione Volontarius è al loro fianco ... (rainews.it)

Tragedia a Verona, senzatetto trovato morto: stroncato dal freddo. Il suo corpo è stato rinvenuto nei giardini pubblici vicino a Porta Vescovo. Senzatetto morto per il freddo a Verona Un senzatetto è ... (occhionotizie.it)