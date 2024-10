Tajani su Iran-Israele: “Compiute reazione e controreazione, ora prevalga la diplomazia” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tajani spera che l'Iran non risponda all'attacco israeliano per evitare l'escalation e dichiara che la Farnesina può aiutare nella fase di transizione verso una situazione più tranquilla a Gaza e in Libano e che si impegna a lavorare per salvaguardare le popolazioni civili L'articolo Tajani su Iran-Israele: “Compiute reazione e controreazione, ora prevalga la diplomazia” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Tajani su Iran-Israele: “Compiute reazione e controreazione, ora prevalga la diplomazia” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)spera che l'non risponda all'attacco israeliano per evitare l'escalation e dichiara che la Farnesina può aiutare nella fase di transizione verso una situazione più tranquilla a Gaza e in Libano e che si impegna a lavorare per salvaguardare le popolazioni civili L'articolosu: “e contro, orala” proviene da Il Difforme.

Tajani su Iran-Israele: “Compiute reazione e controreazione, ora prevalga la diplomazia”

