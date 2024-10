Soldi nel materasso: colf ignara butta via ‘tesoro’ da 50mila euro (Di lunedì 28 ottobre 2024) Treviso, 28 ottobre 2024 – Cinquantamila euro buttati via insieme al vecchio materasso: la storia, che popolerebbe gli incubi di tutti, è divenuta realtà ieri mattina a Montebelluna, nel Trevigiano. A compiere il fatto è stata la donna delle pulizie, ovviamente ignara del tesoretto nascosto dell’anziana datrice di lavoro. La Tribuna di Treviso racconta che la donna si era recata al lavoro con l’idea di sbarazzarsi di un vecchio materasso usurato e da tempo abbandonato in garage. Al suo interno, la proprietaria aveva nascosto contanti, carte di credito e ori. Tutti finiti in discarica. Solo nel pomeriggio l’anziana si è resa conto di quanto fosse successo: la figlia della stessa ha dunque chiamato i carabinieri, che hanno a loro volta allertato l’ufficio ecologia. E da qui, la ricerca a tappeto: sul campo sono stati dispiegati anche alcuni volontari della Protezione civile. Ilrestodelcarlino.it - Soldi nel materasso: colf ignara butta via ‘tesoro’ da 50mila euro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Treviso, 28 ottobre 2024 – Cinquantamilati via insieme al vecchio: la storia, che popolerebbe gli incubi di tutti, è divenuta realtà ieri mattina a Montebelluna, nel Trevigiano. A compiere il fatto è stata la donna delle pulizie, ovviamentedel tesoretto nascosto dell’anziana datrice di lavoro. La Tribuna di Treviso racconta che la donna si era recata al lavoro con l’idea di sbarazzarsi di un vecchiousurato e da tempo abbandonato in garage. Al suo interno, la proprietaria aveva nascosto contanti, carte di credito e ori. Tutti finiti in discarica. Solo nel pomeriggio l’anziana si è resa conto di quanto fosse successo: la figlia della stessa ha dunque chiamato i carabinieri, che hanno a loro volta allertato l’ufficio ecologia. E da qui, la ricerca a tappeto: sul campo sono stati dispiegati anche alcuni volontari della Protezione civile.

Soldi nel materasso: colf ignara butta via ‘tesoro’ da 50mila euro

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quando si dice: conserva i soldui dentro il materasso...”Incredibile disavventura per un’anziana di Montebelluna, nel Trevigiano. La signora per una vita intera aveva nascosto nel materasso i suoi risparmi, seguendo un antico e popolare ... (Secoloditalia.it)

(Adnkronos) – Getta il materasso in discarica, ma dentro ci sono 50mila euro. Il caso a Montebelluna, in provincia di… L'articolo Treviso, colf getta vecchio materasso in discarica: dentro c’erano 50mila euro proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Rossodisera.eu)

0 Condivisioni FacebookTwitter Subscribe Una storia incredibile da Montebelluna: un’anziana signora ha quasi perso un piccolo patrimonio, nascosto in un materasso gettato via per errore. Il materasso ... (msn.com)

La collaboratrice domestica, senza consultare la proprietaria, aveva deciso di smaltirlo presso il centro di raccolta rifiuti ... (today.it)

Un tesoretto raccimolato nel corso di una vita e (quasi) finito in fumo. Per colpa di un signora delle pulizie troppo professionale. La collaboratrice domestica è andata a casa ... (msn.com)