Ilfattoquotidiano.it - Smarrito e senza una chiara identità: il Manchester United esonera Ten Hag, promosso van Nistelrooy ad interim

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Due trofei non sono stati abbastanza, soprattutto se ti chiami. A preoccupare, più di tutto, è stata la mancanza di una vera. Due anni (o poco più) di figuracce e pessimi risultati, di record negativi riscritti e di tante critiche. Così, i Red Devils hanno deciso dire Erik Ten Hag, dopo l’ennesimo pessimo inizio di stagione. 14esimo posto in Premier League, 4 sconfitte e solamente 8 gol segnati: davvero troppo poco dopo un calciomercato dalle grandi firme. Quello che più è mancato, indubbiamente, è stato il progetto tecnico:idee, e un feeling con la tifoseria non è mai davvero sbocciato. Nell’attesa di un sostituto, la dirigenza ha deciso di promuovere adRuud van. Dopo due stagioni le cose non sono cambiati a Old Trafford: loera ed è rimasto un cantiere aperto.