Sant’Agostino, pari in casa. Col Coriano botta e risposta

Sant'Agostino 2 tropical Coriano 2 : Costantino, Sarti, Anostini, Roda, Di Bari, Fiorini, Frignani, Iazzetta, Cazzadore, Pellielo, Vanzini. A disposizione: Bagnoli, Ceneri, Skabar, Maietti, Rizzo, Pinca, Lupusor, Franchi, Gjoni. All: Bolognesi TROPICAL Coriano: Pollini, Tiraferri, Ceccarelli, Fabbri, Anastasi, Prasso, Pasquini, Enchisi, Nisi, Dantraccoli, Venerandi. A disposizione: Leardini, Ronci, Ronci, Rattini, Tamagnini, Bufi, Gennari, Rossi, Moricoli. All: Scardovi Arbitro: Davide Battilani di Imola Marcatori: 20' p.t. Vanzini (S), 33' p.t. Nisi (T), 53' s.t. Anostini (S), 83' s.t. Dantraccoli (T). Il Sant'Agostino si fa riprendere dal Coriano e finisce in parità.

Scarponi e Dantraccoli hanno consentito al Tropical Coriano di espugnare Faenza nel turno precedente, mostrando fin dai primi minuti le sue qualità: formazione solida, gioco essenziale e pressing costante a mettere in difficoltà l’avversario. Come ... (Sport.quotidiano.net)

