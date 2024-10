Salita la liquidità ferma sui conti (Di lunedì 28 ottobre 2024) COMPLICE ANCHE il carovita non siamo più capaci di risparmiare come un tempo ma sta anche cambiando il modo nel quale scegliamo gli investimenti. Così nell’ultimo periodo è salito il risparmio degli italiani fermo sui conti correnti o investito in titoli di Stato, grazie anche ai generosi rendimenti offerti dai Btp. In termini nominali, l’aumento delle somme detenute dalle famiglie consumatrici è stato del 25,6% rispetto al 2018; invece a parità di potere d’acquisto — cioè attualizzando gli importi del 2018 ai prezzi di oggi — si riduce a un +7,1 per cento. Ma il trend ha due velocità: negli ultimi sei anni i risparmi investiti in titoli — complice il grande recente ritorno dei Btp — sono saliti del 20% a prezzi costanti; mentre i depositi bancari hanno perso il 2% circa. A dirlo sono i dati Infostat della Banca d’Italia. Quotidiano.net - Salita la liquidità ferma sui conti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) COMPLICE ANCHE il carovita non siamo più capaci di risparmiare come un tempo ma sta anche cambiando il modo nel quale scegliamo gli investimenti. Così nell’ultimo periodo è salito il risparmio degli italiani fermo suicorrenti o investito in titoli di Stato, grazie anche ai generosi rendimenti offerti dai Btp. In termini nominali, l’aumento delle somme detenute dalle famiglie consumatrici è stato del 25,6% rispetto al 2018; invece a parità di potere d’acquisto — cioè attualizzando gli importi del 2018 ai prezzi di oggi — si riduce a un +7,1 per cento. Ma il trend ha due velocità: negli ultimi sei anni i risparmi investiti in titoli — complice il grande recente ritorno dei Btp — sono saliti del 20% a prezzi costanti; mentre i depositi bancari hanno perso il 2% circa. A dirlo sono i dati Infostat della Banca d’Italia.

