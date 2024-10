Tpi.it - Riva 1920, qual è l’azienda della seconda puntata di Boss in incognito 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)diin, datore di lavoro, location, storia, lavoratori, Monicadi oggi diin? Protagonista è Monica, figlia del CEO Maurizio – che rappresenta la quarta generazione, azienda che produce in maniera del tutto artigianale mobili in legno massello in grado di sfidare il tempo nel rispetto dell’ambiente. Monicaè la Responsabile Commerciale del mercato italiano e si occupa anchegestione degli aspetti produttivi del, che ha un fatturato di 17 milioni di euro e conta 86 dipendenti. Dal sito dileggiamo: “Tutto nasce nela Cantù, nel cuoreBrianza, in una piccola bottega artigiana a conduzione familiare fondata da Nino Romano e specializzata nella produzione di arredi in legno massello dallo stile classico.