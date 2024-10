Ricercato internazionale per contrabbando di 130 milioni di dollari arrestato a Roma: alloggiava in hotel (Di lunedì 28 ottobre 2024) Era Ricercato in Kazakistan per fatti risalenti al 2007: un contrabbandiere è stato arrestato a Roma ed è stato trasferito a Regina Coeli, dovrà scontare 16 anni di reclusione. Fanpage.it - Ricercato internazionale per contrabbando di 130 milioni di dollari arrestato a Roma: alloggiava in hotel Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Erain Kazakistan per fatti risalenti al 2007: un contrabbandiere è statoed è stato trasferito a Regina Coeli, dovrà scontare 16 anni di reclusione.

