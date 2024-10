Lanazione.it - Residenza negata a Pisa. “Condannato il Comune”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Ildiè stato obbligato dal Tribunale di Firenze a iscrivere all’anagrafe un cittadino brasiliano, stabilitosi in città nel 2022. L’uomo, discendente di un cittadinono, aveva richiesto la, ottenendo però un rifiuto da parte degli uffici di Palazzo Gambacorti. Ripercorriamo la vicenda: L’uomo, nato in Brasile, si è trasferito anel 2022 dove attualmente lavora. È discendente di un cittadino italiano, emigrato in Brasile e nato anegli anni ‘40. Potendo quindi vantare il diritto alla cittadinanza italiana jure sanguinis, ha fatto ingresso in Italia con documenti di soggiorno regolari, affittando un’abitazione e presentando domanda diin attesa dell’avvio delle pratiche burocratiche per il riconoscimento della cittadinanza.