Ragazza uccisa in discoteca a Molfetta, la nonna: "Rimproverata per le sue frequentazioni" (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Io e la madre rimproveravamo Antonella per le sue frequentazioni, ma lei vedeva del buono in tutti". Sono queste le parole, riportate dall'Ansa, di Francesca Maggi: la donna, nonna di Antonella Lopez (la 19enne uccisa per errore la notte tra il 22 e il 23 settembre all'interno di una discoteca Baritoday.it - Ragazza uccisa in discoteca a Molfetta, la nonna: "Rimproverata per le sue frequentazioni" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Io e la madre rimproveravamo Antonella per le sue, ma lei vedeva del buono in tutti". Sono queste le parole, riportate dall'Ansa, di Francesca Maggi: la donna,di Antonella Lopez (la 19enneper errore la notte tra il 22 e il 23 settembre all'interno di una

