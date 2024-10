Ilgiorno.it - Quel progetto fatto al tavolo di una trattoria

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Leader per caso. "Il merito – ha raccontato Roberto Zanchettin, uno degli attuali titolari dell’omonima azienda – è stato dell’architetto Angelo Finardi che, nel 1974, ha iniziato a collaborare con noi". L’aneddoto è davvero curioso. Proprio inl’anno Finardi era in Sicilia per l’arredamento di un negozio di abbigliamento. Andando a mangiare in una, non ha potuto fare a meno di cogliere la disperazione di un farmacista che doveva rinnovare la sua attività. Apunto è intervenuto tranquillizzandolo, dicendo che essendo architetto avrebbe potuto aiutarlo. "Il farmacista – ha raccontato divertito Zanchettin – in tutta risposta ha detto che voleva ilper il giorno successivo. Non conosceva Finardi: una notte di lavoro in albergo, disegnando su carta lucida, poi la telefonata in azienda a mio papà per fare un preventivo.