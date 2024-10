Secoloditalia.it - “Perché avete aumentato la benzina?” E il deputato gli dà un pugno in faccia. Bufera sul partito laburista (video)

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dalchiuso dell’internazionale socialista alinall’elettore che si lamenta per il prezzo della: grossi guai per undele per il governo britannico di Keir Starmer nella settimana della presentazione della prima manovra finanziaria del nuovo governo. Chi è ilrosso che ha scagliato ilcontro l’elettore Ilè stato infatti costretto ad annunciare la sospensione con effetto immediato di un suo, Mike Amesbury, colto in castagna nelle immagini di un-scandalo trapelato sui media. Il 55enneè stato ripreso a picchiare per strada con violenza un uomo. L’episodio è avvenuto a Frodsham, nella contea del Cheshire (nord-ovest dell’Inghilterra), nella zona del collegio elettorale di Amesbury.