Pechino stringe la presa sulle terre rare. Le ultime mosse

Con le recenti restrizioni all'export di metalli rari e nuovi investimenti strategici, la Cina punta a consolidare il proprio dominio sul mercato globale delle terre rare, elementi chiave per la tecnologia avanzata. L'Occidente cerca alternative, ma rimane vulnerabile al controllo cinese. Lo racconta un lungo articolo del New York Times. Le terre rare sono diventate un elemento cruciale nella produzione di tecnologie avanzate, dai semiconduttori utilizzati nell'intelligenza artificiale alle auto elettriche, passando per i sistemi di difesa come i caccia F-35. Attualmente, la Cina produce quasi tutta la fornitura mondiale di questi minerali, e con le nuove restrizioni imposte dal governo cinese, la situazione potrebbe diventare ancora più critica.

