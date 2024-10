Inter-news.it - Pallone d’Oro 2024, shock: Vinicius non vincerà! A chi andrà?

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Clamorosa notizia riguardante la cerimonia per il, che si terrà oggi.Junior, così come tutto il Real Madrid, diserterà l’evento. Il brasiliano nonil trofeo. DISERTATA – NienteJunior. Questa la clamorosa indiscrezione che circola dalla Spagna e che ormai sta prendendo sempre più quota. Il brasiliano, autore di tre gol nell’ultima partita di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund, diserterà così come tutto il club spagnolo la cerimonia che si terrà oggi a Parigi per la vittoria dell’ambito trofeo. Il brasiliano ha vinto nell’ultimo anno solare la Liga e la Champions, segnando in semifinale e in finale della stessa. Parteciperà invece alla cerimonia Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter dovrebbe chiudere tra i primi cinque.