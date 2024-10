Liberoquotidiano.it - "Non vedo puzzolenti nazisti, non vedo puzzolenti terroristi": Hulk Hogan-show da Donald Trump

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ingresso trionfale per la leggenda del wrestling,, al comizio disul palco del Madison Square Garden, a New York. Con gli occhiali da sole e un boa di piume, il wrestler ha invitato a votare per l'ex presidente degli Stati Uniti, nuovamente in corsa per la Casa Bianca. "Votate per- ha detto -. Oggi, questa è la casa di, fratelli. Sapete una cosa? Nonnessun puzzolente nazista qui dentro. Nonnessun puzzolente terrorista qui dentro. L'unica cosa chequi dentro è un gruppo di uomini e donne che lavorano sodo e che sono veri americani". Poi si è strappato la maglietta di dosso ballando a ritmo di musica. Durante il suo intervento, invece, il tycoon ha detto: "Sono qui oggi con un messaggio di speranza: con il vostro voto metterò fine all'inflazione, farò tornare il sogno americano".