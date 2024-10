Non si ferma all’alt dei carabinieri, inseguito e denunciato (Di lunedì 28 ottobre 2024) Durante un normale servizio di pattugliamento del territorio, un equipaggio del Radiomobile di Fiorenzuola ha intimato l’alt ad un 24enne a bordo di un’Audi A5. Il giovane, per nulla intenzionato a fermarsi e farsi controllare ha premuto l’acceleratore ed ha intrapreso una fuga per le strade di Ilpiacenza.it - Non si ferma all’alt dei carabinieri, inseguito e denunciato Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Durante un normale servizio di pattugliamento del territorio, un equipaggio del Radiomobile di Fiorenzuola ha intimato l’alt ad un 24enne a bordo di un’Audi A5. Il giovane, per nulla intenzionato arsi e farsi controllare ha premuto l’acceleratore ed ha intrapreso una fuga per le strade di

Non si ferma all’alt dei carabinieri, inseguito e denunciato

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un 24enne in palese stato di ubriachezza ha lanciato un misterioso involucro dal finestrino durante la sua fuga prima di essere fermato dai militari a Lusurasco di Alseno ... (ilpiacenza.it)

TRIESTE - L'inseguimento dell'auto sovraccarica, poi l'arresto. È quanto accaduto a Muggia: un passeur moldavo è stato arrestato dopo aver cercato di favorire ... (msn.com)

Non si ferma all’alt della polizia e prova a fuggire in scooter. Un 21enne è stato denunciato dagli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ... (siracusaoggi.it)