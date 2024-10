Mo: capo pasdaran, 'amare conseguenze per Israele dopo attacco siti iraniani' (Di lunedì 28 ottobre 2024) Teheran, 28 ott. (Adnkronos) - Il comandante supremo delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha avvertito Israele che dovrà affrontare "amare conseguenze" dopo l'attacco ai siti militari iraniani. Lo riferiscono i media iraniani, secondo i quali, il capo delle Guardie Hossein Salami, citato dall'agenzia di stampa Tasnim, afferma che Israele "non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi" con i suoi raid aerei di sabato, definendolo un segno di "errore di calcolo e impotenza" e avvertendo che "le amare conseguenze sono inimmaginabili" per Israele mentre combatte i gruppi terroristici sostenuti da Teheran a Gaza e in Libano. Liberoquotidiano.it - Mo: capo pasdaran, 'amare conseguenze per Israele dopo attacco siti iraniani' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Teheran, 28 ott. (Adnkronos) - Il comandante supremo delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha avvertitoche dovrà affrontare "l'aimilitari. Lo riferiscono i media, secondo i quali, ildelle Guardie Hossein Salami, citato dall'agenzia di stampa Tasnim, afferma che"non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi" con i suoi raid aerei di sabato, definendolo un segno di "errore di calcolo e impotenza" e avvertendo che "lesono inimmaginabili" permentre combatte i gruppi terroristici sostenuti da Teheran a Gaza e in Libano.

Mo: capo pasdaran, 'amare conseguenze per Israele dopo attacco siti iraniani'

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Di svolta nella guerra si è parlato più volte dopo il 7 ottobre e dopo l?inizio di un conflitto sempre più ampio e sempre più imprevedibile. Israele ha decapitato... (Ilmessaggero.it)

Cinque abitazioni rase al suolo a Beit Lahiya a nord. Dopo i bombardamenti Teheran rivendica: "E' nostro diritto difendere il nostro territorio". Biden: "Spero finisca qui" Almeno 30 persone sono morte nei raid israeliani su Beit Lahiya, nel nord ... (Sbircialanotizia.it)

Teheran, 28 ott. (Adnkronos) - Il comandante supremo delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha avvertito Israele che dovrà affrontare "amare conseguenze" dopo l'attacco ai siti militari iraniani. Lo ri ... (lanuovasardegna.it)

"Era un eroe anche se non voleva esserlo, un ragazzo così entusiasta e combattivo, non posso credere che sia bruciato vivo insieme alla madre": così l'artista e attivista per i… Leggi ... (informazione.it)

(ANSA) – TEHERAN, 17 OTT – Il capo delle Guardie rivoluzionarie iraniane Hossein Salami ha avvertito di ulteriori ritorsioni contro Israele se attacca obiettivi iraniani, cosa che Israele ha giurato ... (espansionetv.it)