Milan-Napoli, si ferma Gabbia: altro guaio per mister Fonseca (Di lunedì 28 ottobre 2024) Matteo Gabbia sarà costretto a saltare Milan-Napoli, partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025: le condizioni del difensore Pianetamilan.it - Milan-Napoli, si ferma Gabbia: altro guaio per mister Fonseca Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Matteosarà costretto a saltare, partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025: le condizioni del difensore

Milan-Napoli, si ferma Gabbia: altro guaio per mister Fonseca

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nando De Napoli, ex centrocampista del ‘Ciuccio’ che nel 1992 si trasferì per un biennio al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno. Più in basso le sue parole. De Napoli, oggi che è fuori dal calcio è anche più ... (Terzotemponapoli.com)

Milan, per la sfida contro il Napoli mister Paulo Fonseca si affida a Loftus-Cheek: l’inglese cerca riscatto e il futuro è in bilico… Un’occasione d’oro. Viste le tante assenze con cui il Milan si presenterà alla sfida di San Siro con il Napoli, ... (Dailymilan.it)

Matteo Gabbia sarà costretto a saltare per infortunio Milan-Napoli, match in programma martedì 29 ottobre alle 20:45 a San Siro. Il rossonero si è fermato durante l'allenamento a causa di un nuovo ... (sport.sky.it)

Come si apprende da calciomercato.com, durante l’allenamento odierno, tenutosi in mattinata, Matteo Gabbia ha sofferto un ... (ilnapolionline.com)

Il difensore rossonero si ferma in allenamento a pochi giorni da Milan-Napoli: nuovi problemi per Fonseca. Ancora pessime notizie per Paulo Fonseca in vista del big-match di martedì sera contro il Nap ... (informazione.it)