Milan-Napoli, Fonseca ha sciolto il dilemma Jovic: le ultime da Milanello (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domani sera si disputerà Milan-Napoli a 'San Siro': c'era curiosità per capire se Luka Jovic avrebbe recuperato o meno per la partita Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Fonseca ha sciolto il dilemma Jovic: le ultime da Milanello Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domani sera si disputeràa 'San Siro': c'era curiosità per capire se Lukaavrebbe recuperato o meno per la partita

Milan-Napoli, Fonseca ha sciolto il dilemma Jovic: le ultime da Milanello

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'allenatore del Milan Paulo Fonseca è intervenuto in questi minuti per commentare in conferenza la partita di domani contro il Napoli. (spaziomilan.it)

Paulo Fonseca ha sostenuto la consueta conferenza stampa in vista di Milan-Napoli: ecco tutte le dichiarazioni dell'allenatore rossonero. (milanlive.it)

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - "Il Napoli è una squadra fortissima, con un allenatore fortissimo. E' in un buon momento e arriva qui motivatissimo ma lo siamo anche noi. Il Napoli ha vinto bene le partite ... (tuttosport.com)