Un appuntamento gratuito dedicato all'assaggio dell'olio di Reggello per scoprirne le caratteristiche sensoriali. L'evento si terrà giovedì 31 ottobre alle 17 in piazza del Mercato Centrale e sarà un'occasione unica per partecipare a una degustazione di oli toscani, e conoscere meglio i segreti

Mercato Centrale di Firenze, degustazione e incontro coi produttori dell'olio di Reggello

