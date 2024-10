Meloni vede Gonzalez | sostegno Venezuela

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 20.30 La presidente del Consiglio Giorgiaha ricevuto oggi a Palazzo Chigi EdmundoUrrutia,premio Sakharov per la libertà di pensiero, riconosciuto dal Parlamento europeo come legittimo presidente del. La premier"ha sottolineato la priorità attribuita dal Governo italiano alla situazione in, anche nell'ambito della Presidenza di turno del G7,e ilagli sforzi in atto per facilitare una transizione democratica e pacifica, che corrisponda alla volontà del popolono".