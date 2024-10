Medioriente: Parlamento Israele approva disegno legge che vieta attività Unrwa (Di lunedì 28 ottobre 2024) Torino, 28 ott. (LaPresse) – Il Parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato il disegno di legge volto a bloccare le attività dell’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, nella aree sotto il controllo israeliano. Lo riferisce Jerusalem Post. 92 i voti favorevoli, 10 i contrari. Lapresse.it - Medioriente: Parlamento Israele approva disegno legge che vieta attività Unrwa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Torino, 28 ott. (LaPresse) – Ilisraeliano, la Knesset, hato ildivolto a bloccare ledell’, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, nella aree sotto il controllo israeliano. Lo riferisce Jerusalem Post. 92 i voti favorevoli, 10 i contrari.

