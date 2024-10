Dilei.it - Matilde Lorenzi, chi è la sciatrice promessa Azzurra

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha (quasi) 20 anni ed è una delle grandi promesse dello sci italiano. Il suo è un enorme talento, messo in evidenza in maniera chiarissima nel corso della passata stagione, quando ha vinto il campionato assoluto e giovani in SuperG in Val Sarentino. Chi èè una ragazza non ancora 20enne. Ormai mancano pochi giorni in realtà, considerando come sia nata il 15 novembre 2004. È torinese, precisamente di Villarbasse, ma è di fatto cresciuta al Sestrière, fianco a fianco con sua sorella maggiore Lucrezia. Lo sci rappresenta la loro vita. Una passione incredibile, che spesso pone dinanzi a rischi enormi. Come detto, lo scorso anno è stato di grande importanza per, dal momento che il trionfo nel campionato italiano assoluto e giovani in SuperG l’ha posta ufficialmente sulla mappa, traducendo un modo di dire inglese.