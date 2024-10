Quifinanza.it - Manovra, Meloni incontra i sindacati per contratti e pensioni, poi il voto in Parlamento

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La presidente del Consiglio, Giorgia, incontrerà a Palazzo Chigi i vertici deiitaliani per presentare loro il disegno di legge della2025 e discutere dei temi caldi che interessano i rappresentati dei lavoratori, come il rinnovo dei, il taglio del cuneo e le. L’appuntamento, così come si legge in una nota diffusa dalla Presidenza del Consiglio, è fissato per il 4 novembre alle 15.30 a Palazzo Chigi, dove sono invitati, tra gli altri, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierparolo Bombardieri e il segretario generale dell’Ugl, Paolo Capone. Verranno invece ricevute separatamente le sigle degli imprenditori. Un nuovo passo in avanti, dunque, per la Legge di Bilancio che, come noto, dovrà essere approvata dalle due Camere delentro il 31 dicembre 2025.