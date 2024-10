Mancini e Juric si scontrano nell’intervallo di Fiorentina-Roma: la ricostruzione dei testimoni (Di lunedì 28 ottobre 2024) Lite furiosa tra Gianluca Mancini e Ivan Juric nell'intervallo di Fiorentina-Roma: secondo parecchi testimoni, i due sarebbero arrivati al "contatto fisico". Fanpage.it - Mancini e Juric si scontrano nell’intervallo di Fiorentina-Roma: la ricostruzione dei testimoni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Lite furiosa tra Gianlucae Ivannell'intervallo di: secondo parecchi, i due sarebbero arrivati al "contatto fisico".

Mancini e Juric si scontrano nell’intervallo di Fiorentina-Roma: la ricostruzione dei testimoni

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ore bollenti a Trigoria per l’esonero di Juric. Ghisolfi è a Roma per definire il futuro della panchina giallorossa Il ritorno di De Rossi, quello di Ranieri (anche nel ruolo di direttore tecnico) passando per l’ingaggio di Roberto Mancini e quello ... (Calciomercato.it)

La resa della Roma al Franchi, incondizionata. Una sconfitta per 5-1 che potrebbe decretare l’addio di Juric. E ancora un altro cambio in panchina. La soluzione più logica sarebbe il richiamo di De Rossi che ha ancora un contratto di tre anni. Ma ... (Ilnapolista.it)

Chi ha assistito allo scontro durissimo tra Gianluca Mancini e Ivan Juric ... lo si era intuito quando al 32' del primo tempo Juric aveva tolto dal campo – come raramente si vede – due calciatori non ... (fanpage.it)

La lite è avvenuta nell'intervallo, quando il difensore è stato sostituito. C'è chi giura che i due siano arrivati alle mani ... (corrieredellosport.it)

Crisi totale in casa Roma. La debacle di ieri a Firenze ha alimetato la bufera intorno alla squadra giallorossa contestata ieri a Termini alle 2 di notte da 50 ultras. Lunedì mattina ... (msn.com)