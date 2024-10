Lanazione.it - Maec Parco, a Cortona due giorni di confronto per celebrare i vent’anni del progetto

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28 ottobre 2024 –, aduediperdelUna nuova immagine per ilarcheologico. Attesti: continuiamo a valorizzare il patrimonio culturale Il prossimo 5-6 novembre il Comune di, a seguito dell'accordo di valorizzazione per ilarcheologico di, insieme all'Accademia Etrusca e alla Cooperativa Itinera (gestore dei servizi museali del Sistema), in collaborazione con gli enti statali preposti (Soprintendenza Siena-Arezzo-Grosseto e Direzione regionale musei della Toscana) e gli enti locali territoriali (Regione Toscana), organizza una duededicata all'analisi dell'esperienza delarcheologico di) a venti anni dalla sua istituzione.