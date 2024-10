Lazio-Genoa 3-0: all’Olimpico decidono Noslin, Pedro e Vecino (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Vince la Lazio all’Olimpico. I biancocelesti battono il Genoa 3-0 grazie ai gol, uno per tempo, di Noslin Pedro e Vecino dopo una partita dominata. Nella ripresa i rossoblù hanno provato ad alzare il pressing, ma senza riuscire a trovare contromisure alla manovra di Baroni, bravo a sfruttare i cambi per sopperire all’inevitabile stanchezza dei suoi, reduci dalla trasferta di Europa League contro il Twente. Con questa vittoria la Lazio sale a 16 punti, agganciando l’Atalanta al quarto posto, mentre il Genoa rimane al terzultimo posto a quota 6. Inizio coraggioso del Genoa, che impegna Provedel su angolo e si fa vedere con il tiro da fuori di Frendrup. Dopo qualche minuto però è la Lazio a prendere in mano la partita: la squadra di Baroni muove palla velocemente e gioca in verticale, creando problemi ai rossoblù tra le linee. .com - Lazio-Genoa 3-0: all’Olimpico decidono Noslin, Pedro e Vecino Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Vince la. I biancocelesti battono il3-0 grazie ai gol, uno per tempo, didopo una partita dominata. Nella ripresa i rossoblù hanno provato ad alzare il pressing, ma senza riuscire a trovare contromisure alla manovra di Baroni, bravo a sfruttare i cambi per sopperire all’inevitabile stanchezza dei suoi, reduci dalla trasferta di Europa League contro il Twente. Con questa vittoria lasale a 16 punti, agganciando l’Atalanta al quarto posto, mentre ilrimane al terzultimo posto a quota 6. Inizio coraggioso del, che impegna Provedel su angolo e si fa vedere con il tiro da fuori di Frendrup. Dopo qualche minuto però è laa prendere in mano la partita: la squadra di Baroni muove palla velocemente e gioca in verticale, creando problemi ai rossoblù tra le linee.

Lazio-Genoa 3-0: all’Olimpico decidono Noslin, Pedro e Vecino

