Lanazione.it - La prima mostra storica dedicata alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28 ottobre 2024 – Dal 1 al 3 novembre, l'atrio d'onore del Palazzoa Provincia di Arezzo ospiterà lae del. "Un evento unico - spiegano gli organizzatori - che intreccia la storia economica e sociale del territorio con la solidarietà". L'iniziativa, promossa dall'Associazione PB73, offre un viaggio attraverso i cimeli e le testimonianze storiche'istitutorio che ha plasmato la vita di tanti cittadini. Ingresso gratuito. Inaugurazione venerdì 1 novembre alle ore 10:30. Le libere donazioni verranno utilizzate per l’acquisto di una poltrona per il reparto dialisi di Arezzo. L'iniziativa è promossa dall'associazione Pb73 e da un gruppo di ex dipendentied ha finalità benefiche.